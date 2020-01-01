إصابة 3 عمال لحام في حريق منزل بسوهاج

أصيب 3 عمال لحام بإصابات بالغة، اليوم الأربعاء، إثر نشوب حريق منزل في سوهاج، أثناء ممارسة عملهم، وتم السيطرة على الحريق.تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق أعلى سطح منزل بدائرة قسم ثان، ووجود مصابين وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.وعلى الفور انتقل إلى مكان الحريق العميد حسام المصرى مدير إدارة الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة.وتبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم أحمد المولد رئيس وحدة مباحث قسم ثان سوهاج، بنشوب حريق بسطح منزل بمدينة ناصر دائرة القسم.وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات إدارة الحماية المدنية، وتبين نشوب الحريق بسطح منزل مكون من خمس طوابق ملك المدعو "محمد" 42 سنة، محاسب ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق واخماده.نتج عن ذلك إصابة كل من "عبد الهادى" 65 سنة حداد، بحروق متفرقة بالجسم بنسبة 80 % و"زياد" 18 سنة، حداد بحروق فى الذراع الأيسر والقدمين بنسبة 45 % و"على" 42 سنة، حداد بحروق فى الذراع الأيسر بنسبة 20 %، ويقيمون دائرة قسم أول سوهاج أثناء مشاركتهم فى إخماد الحريق وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي.وبسؤال مالك المنزل والمصاب الثانى والثالث ونجل الأول المدعو "إبراهيم" 32 سنة سائق ويقيم بذات الناحية قرروا بمضمون ما تقدم ورجحوا أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائى من ماكينة لحام حال قيام المصابين ببعض أعمال التشطيبات أنشاء جمالون حديد أعلى سطح المنزل.وأضافوا باحتراق بعض المخلفات أعلى سطح المنزل ونفوا الشبهة الجنائية، تم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.