فرنسا ترفض دعم لبنان اقتصاديًا قبل تنفيذ إصلاحات حقيقية

أكدت الصحف اللبنانية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الذي سيصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت خلال ساعات قليلة، يحمل رسالة حازمة إلى السلطات والمسئولين اللبنانيين بضرورة سرعة القيام بالإصلاحات المُلحّة مع التشديد على رفض باريس تقديم دعمها المالي والاقتصادي إلى لبنان قبل تنفيذ الإصلاحات بشكل حقيقي.وذكرت صحف (النهار ونداء الوطن والجمهورية واللواء والشرق) أن وزير الخارجية الفرنسي سيؤكد للمسئولين اللبنانيين أن المجتمع الدولي، سواء فرنسا أو أي من الدول الداعمة، لن يكون بإمكانه مساعدة لبنان طالما لم يستمع المسئولون اللبنانيون إلى النداءات المتكررة بتنفيذ الإصلاحات، والتي وُجهت إليهم منذ مؤتمر (سيدر) الذي عُقد في باريس قبل نحو عامين لدعم الاقتصاد اللبناني.ورجحت الصحف أن يقوم لودريان باستعراض الإصلاحات الواجب تنفيذها من قبل لبنان، لاسيما في الجوانب الإدارية (الهيئات التنظيمية لقطاعات الدولة) وملف الكهرباء واعتماد الشفافية ومكافحة الفساد واستقلال القضاء، مشيرة إلى أن باريس ترى أن الحكومة اللبنانية لم تفعل شيئا من كل هذه الأمور.