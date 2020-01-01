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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أهالى قرية ديما: الشهيد كمال الدين حسين كان دائم السؤال على والدته

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:24 ص
الشهيد كمال الدين
الشهيد كمال الدين حسين
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أكد مختار عبدالرسول، من أهالي قرية كفر ديما، مسقط رأس الشهيد كمال الدين حسين في الغربية، أن الشهيد كان متزوجًا منذ حوالي ٣ أعوام ولديه طفلة تبلغ من العمر عامين، مشيرًا إلى أن الشهيد والده متوفى منذ فترة ولديه شقيقان، أحدهما محام والآخر يعمل بشركة المياه علاوة على وجود والدته بنفس المنزل.

وأضاف محمود علي، من أهالي القرية، أن والدة الشهيد كانت تعتبره أقرب أبنائها إلى قلبها لكونه كان دائم السؤال عنها حتى وهو في العمل، وعند عودته كان دائم الجلوس إلى جوارها.

وطاردت قوات التأمين للارتكاز الأمنى بالتعاون مع القوات الجوية العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل غير المأهولة، ما أسفر عن مقتل 18 فردًا تكفيريًا منهم فرد يرتدي حزامًا ناسفًا، ودمرت 4 عربات منها 3 عربات مفخخة.

ونتيجة للأعمال البطولية لقوات التأمين، استشهد اثنان من أبطال القوات المسلحة، وأصيب 4 آخرون أثناء قيامهم بأداء واجبهم الوطني.

وأكدت القوات المسلحة استمرار جهودها في تأمين جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة والقضاء على جذور الإرهاب واقتلاعه وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.

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