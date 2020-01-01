اليابان تبدأ حملة تنشيط السياحة رغم ارتفاع إصابات كورونا

أطلقت اليابان اليوم الأربعاء حملة ترويج سياحية مثيرة للجدل بأموال دافعي الضرائب، على الرغم من المخاوف المتزايدة إزاء تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا.ومع ذلك، قررت الحكومة فجأة الأسبوع الماضي استبعاد طوكيو من الحملة، حيث شهدت العاصمة اليابانية ارتفاعا كبيرا منذ أوائل يوليو في إصابات كورونا، ودعت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي السكان إلى الامتناع عن السفر غير الضروري وغير العاجل عبر المقاطعات.وتهدف الحملة إلى تنشيط قطاع السياحة الذي دمره وباء كورونا في الاقتصاد الذي ضربه الركود، في حين يقول المنتقدون إنها تظهر سياسات عفى عليها الزمن لحشد الدعم الانتخابي.