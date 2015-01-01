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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«سما المصرى» و«مجدى عبد الغنى» أبرز محاكمات اليوم

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 09:01 ص
سما المصري ومجدى
سما المصري ومجدى عبد الغنى
نجلاء رفاعي - عادل عبد العال
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تشهد محاكم جنايات القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، عددا من المحاكمات التي تهم الرأي العام، أبرزها اتهام سما المصري في سب وقذف ريهام سعيد، وميراث مجدي عبد الغني.

- محاكمة سما المصري بسب وقذف ريهام سعيد

تنظر المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشارة مروة هشام بركات ثاني جلسات محاكمة سما المصري في دعوي سب وقذف ريهام سعيد.
واتهمت ريهام سعيد سما المصري بالسب والقذف، وذلك من خلال بلاغ رسمي تقدمت به ضدها يتضمن كل الأدلة والمستندات المؤيدة لذلك.


- نظر استئناف مجدى عبد الغنى على حبسه في ميراث أقاربه

تستكمل محكمة جنح مستأنف الدقى، اليوم الأربعاء، نظر الاستئناف المقدم من جانب مجدى عبد الغنى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، على الحكم الصادر بحبسه سنة وتغريمه 100 ألف جنيه؛ لامتناعه عن تسليم ميراث.
كان مجدى عبد الغنى اتهم بالامتناع عن تسليم حصة ميراث أقاربه، وكان عدد من أقارب مجدى عبد الغنى من مستحقي الميراث أقاموا دعوى اختصوه فيها هو وآخرين، واتهموه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم في محطة بنزين بالوراق.
وصدر حكم من محكمة جنح الدقى بحبس عضو مجلس اتحاد الكرة السابق سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، فعارض على الحكم، وتم تأييده فى المعارضة.


- الحكم على 3 متهمين بعرض رشوة على مسئول قصر العينى

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، اليوم، الأربعاء، الحكم على موظفين بمستشفى قصر العينى القديم، ومحامى، بتهمة عرض رشوة على رئيس قسم استقبال المرضى بقصر العيني.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد ووجدى طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد.
أسندت النيابة للمتهمين "ج. م"، إداري استقبال بمستشفى جامعة القاهرة، و"م. ا" سكرتير طوارئ بقصر العينى التعليمي الجديد، و" ع. ا" محام، تهمة أنهم بدائرة قسم مصر القديمة عرضوا رشوة على موظف عمومى للإخلال بمهام عمله، بأن عرضوا على " ع. أ"، رئيس قسم استقبال المرضى بمستشفى قصر العينى القديم، مبلغ 2000 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إثباته على خلاف الحقيقة بدفتر استقبال المرضى احتجاز " م. ا"، المتهم في القضية رقم 23210 لسنة 2015 جنايات نجع حمادى، بالمستشفى لتلقى العلاج فى الفترة من 14 مايو 2015 حتى 18 مايو 2015، إلا أن الموظف العام لم يقبلها على النحو المبين بالتحقيقات.

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