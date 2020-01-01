«العدل» يشيد بالتعامل الحاسم للقوات المسلحة في دحر الإرهاب وينعى الشهداء

أشاد حزب العدل ببسالة القوات المسلحة في مواجهة العناصر الإرهابية واستئصال جذور الإرهاب، ووقف محاولاته المستميتة لزعزعة الاستقرار الداخلي للبلاد في ظل الظروف المحيطة بالوطن.وأشار إلى أن نجاح الجنود البواسل فى التصدى لميليشيات الإرهاب، بكل قوة وحزم.. يعد دلالة واضحة لكل من تسول له نفسه الاقتراب من تراب مصر أو المساس بالمصريين.ويؤكد حزب العدل على وجوب الاصطفاف خلف القوات الباسلة ودعمها في حربها ضد الإرهاب.وينعى الحزب شهداءنا الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن، سائلًا المولى -عز وجل- أن يسكنهم فسيح جناته ويرزق مصر وأهلهم وذويهم الصبر والسُّلوان.. حفظ الله مصر والمصريين.