بنك أندونيسيا المركزي يتعهد للمستثمرين باستقرار الاقتصاد

قال بيري وارجيو محافظ البنك المركزي الإندونيسي، إن البنك سيضمن الاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي على المدى الطويل مع النمو الاقتصادي المستدام.وأضاف وارجيو في كلمة له أمام منتدى "يوم الاستثمار في إندونيسيا" اليوم الأربعاء، أن إندونيسيا عازمة على المضي قدما في خطة الإصلاحاتالاقتصادية لضمان استمرار البلاد في طريق النمو على المدى المتوسط.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء عن محافظ البنك المركزي القول إنه مادامت الإصلاحات الهيكلية في العديد من القطاعات مستمرة، فإنإجراءات التحفيز المالي والنقدي ستتواصل لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.ويعتقد البنك المركزي أن رقمنة الاقتصاد وضخ التمويل بشكل خاص في تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون مصدرا جديدا للنمو الاقتصادي في المستقبل.وقال محافظ البنك المركزي إن الرقمنة ستدعم أجندة الإصلاح في إندونيسيا لتحقيق نمو اقتصادي أعلى على المدى الطويل.