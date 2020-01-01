رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الفلبين تحذر من الاعتقالات لعدم ارتداء الكمامة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 08:39 ص
الفلبين
الفلبين
وكالات
طباعة
حذرت السلطات الفلبينية اليوم الأربعاء، من اعتقال المزيد من الأشخاص بسبب عدم ارتدائهم أقنعة الوجه (الكمامة) في الأماكن العامة، مع تشديد الحكومة لفرض القيود من أجل مكافحة وباء كورونا.

وقال وكيل وزارة الداخلية جوناثان مالايا: "سوف نعتقل المزيد من الأشخاص الآن... فليكن هذا تحذيرا للجميع، برجاء الاستماع واتباع
البروتوكولات".

وأشار المتحدث باسم الشرطة الوطنية برنارد باناك إنه في حين أن معظم الفلبينيين يرتدون بالفعل الكمامات عند الخروج، لا يزال البعض لا يتبعون
البروتوكول، في حين أن البعض الآخر لا يرتدونها بشكل صحيح.

وقال لمحطة إذاعة مانيلا " دى زد إم إم "، إنه من المسموح للأشخاص خلع الكمامات لفترة وجيزة لتناول الطعام أو الشراب، "ولكن إذا لم يتمكنوا من إبراز الكمامات عند التفتيش، فسوف يتم القبض عليهم".

وذكر مالايا أن هناك وحدات حكومية محلية تفرض غرامات مختلفة تتراوح بين ألفي بيزو إلى 5 آلاف بيزو (40 دولارا إلى 100 دولار) لكل مخالفة، بينما تفرض وحدات أخرى أيضا الخدمة المجتمعية أو أحكام بالسجن على المخالفين.

وأضاف ان وزارة الداخلية تتحدث مع وحدات الحكومة المحلية لتوحيد العقوبات.

ودعا الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى أمس الثلاثاء الشرطة ومسؤولي الحكومة المحلية إلى أن يكونوا أكثر صرامة في تطبيق اللوائح.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقتل 18 تكفيريا في إحباط هجوم إرهابي ببئر العبد.. واستشهاد 2 من أبطال الجيش

كيف تورطت «الإخوان» فى بناء سد النهضة وخططت لتسهيل تمويله والشراكة فيه؟

قرار جديد من «التموين» بشأن المخابز

وزير التعليم يحسم الجدل حول نظام الثانوية العام المقبل

الصور

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

الأكثر قراءة

مقتل 18 تكفيريا في إحباط هجوم إرهابي ببئر العبد.. واستشهاد 2 من أبطال الجيش

رسميا.. انطلاق الدراسة بالجامعات 17 أكتوبر بنظام «التعليم الهجين»

قرار جديد من «التموين» بشأن المخابز

«مياه الشرب» عن المخالفين: «الدور جاى عليهم والقطر هيدوسهم»

إنفوجراف

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

أيام زمان

«قدّم أغنية تدعو للإلحاد».. القصة الكاملة لتكفير موسيقار الأجيال

هل شتم نجيب الريحاني؟.. عادل إمام يرد على اتهام خطير في حياته

مأساة فؤاد المهندس.. تلميذه الأول انقلب عليه ومدبولي خانه

"الأطباء قالوا :" معجزة طبية".. تفاصيل أسوأ 100 ساعة عاشتها أم كلثوم

نجم الساعة

«قدّم أغنية تدعو للإلحاد».. القصة الكاملة لتكفير موسيقار الأجيال

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

اليابان تبدأ حملة تنشيط السياحة رغم ارتفاع إصابات كورونا

إنذار بحدوث تسونامى قبالة ألاسكا الأمريكية

دراسة: أمراض اللثة تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة

دراسة: عقار الغدة الدرقية لا يساعد عقب التعرض لنوبة قلبية

مقالات الرأي
منى رجب
عبير موسى تحتفل بانتصاراتها على «إخوان تونس»
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. وسر نجاح المباحثات الإثيوبية
ثروت الخرباوي
مرافعات كتبت التاريخ
ماجد حبته
مصر الكبرى.. لا تعادى ولا تستعدى
المزيد

الثقافة

«ثقافة القليوبية» تناقش البناء الوجداني للإنسان

«غرس الأفكار الإيجابية في نفوس أطفالنا».. محاضرة بثقافة البحر الأحمر

الثقافة الأردنية تدعم إنشاء سوق للصناعات الثقافية الوطنية

«الثورة المعلوماتية ودورها في تنمية الطفل» ورشة تدريبية لقصور الثقافة