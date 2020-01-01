كوريا الجنوبية ترسل طائرتين لإجلاء 297 من العراق

أعلن مركز تدابير الكوارث والأمن الكوري الجنوبي اليوم الأربعاء أن بلاده سترسل طائرتين عسكريتين مخصصتين لتزويد الوقود إلى العراق لنقل 297 من العمال الكوريين الذين يرغبون في العودة الى الوطن.وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الحكومة تعتزم اتباع سبل الوقاية وتفريق الذين لديهم أعراض مرضية لكوفيد-19 وغيرهم للحد من انتقال العدوى داخل الطائرة، وملء المقاعد بـ60% أو أقل.ويخضع العائدون عبر مطار إنتشون الدولي لجميع إجراءات الحجر الصحي. كما سيخضع من تظهر عليه أعراض مرضية لفحوصات كورونا في مطار إنتشون وغيره للإقامة في مرافق مؤقتة.كما سيتم تحويل المصابين المؤكدين الى مستشفيات أو مراكز العلاج، بينما سيبقى الذين تظهر نتيجة فحوصاتهم سلبية في مرافق الإقامة المؤقتة لمدة أسبوعين حتى يوم 7 أغسطس.