مقتل 7 من قوات الأمن في هجوم لطالبان بأفغانستان

لقى 7 على الأقل من أفراد قوات الأمن الأفغانية حتفهم في هجوم شنته عناصر لحركة طالبان في إقليم قندهار بجنوب البلاد.وأوضحت شرطة الإقليم - في بيان نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الأربعاء - أن الاشتباكات وقعت عندما هاجمت عناصر طالبان نقاط تفتيش أمنية في منطقة تختا بول، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد قوات الأمن.