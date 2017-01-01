5344 إصابة جديدة بكورونا في الأرجنتين
الأربعاء 22/يوليه/2020 - 08:15 ص
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أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 136118 حالة، وذلك عقب تسجيل 5344 حالة إصابة جديدة.
وقالت الوزارة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 2490 حالة، وذلك عقب تسجيل 117 حالة وفاة جديدة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وقالت الوزارة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 2490 حالة، وذلك عقب تسجيل 117 حالة وفاة جديدة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.