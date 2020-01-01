«فضائل يوم عرفة والأضحى» موضوع خطبة الجمعة المقبلة

كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشيخ حازم جلال بأداء خطبة الجمعة المقبلة، والتي ستقام بعدد محدود من المصلين بمسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة فقط.وأكدت وزارة الأوقاف أن موضوع الخطبة سيكون بعنوان: "فضائل وأعمال يوم عرفة ويوم الأضحى".وقررت وزارة الأوقاف إقامة صلاة الجمعة المقبلة، بمسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة فقط بعدد محدود من العاملين بالأوقاف، مع رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرًا بالمنازل أو الرحال، وبذات الضوابط والإجراءات التي تمت في إقامة الجمعة خلال الأسابيع الماضية.