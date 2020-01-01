الطيران المدنى الكويتية: 1060 عالقًا مصريًا يغادرون إلى 4 محافظات عبر 7 رحلات

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم الأربعاء، مغادرة 1060 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والإسكندرية؛ عبر 7 رحلات جوية.وأوضحت (الطيران المدني) الكويتية أن الرحلات تضمنت رحلتين على متنهما 335 راكبًا إلى القاهرة، ورحلتين على متنهما 290 راكبا إلى سوهاج، ورحلتين على متنهما 290 راكبا إلى أسيوط ورحلة واحدة على متنها 145 راكبا إلى الإسكندرية.وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة طيران المصرية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة العربية - مصر، وشركة اير كايرو، وشركة الخطوط الجوية الكويتية، بواقع 3 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلة واحدة لكل من شركة اير كايرو، وشركة العربية - مصر، وشركة المصرية وشركة الخطوط الجوية الكويتية.وكانت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، مغادرة 1190 من العالقين المصريين في الكويت، الى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط؛ وذلك عبر 7 رحلات جوية.