إخراج جثة رئيس باراجواى الأسبق لإجراء اختبار نسب

أعطت محكمة برازيلية الضوء الأخضر لإخراج جثة رئيس باراجواي الأسبق، ألفريدو سترويسنر، لإجراء اختبار نسب الأبوة.وأفادت وسائل إعلام في البرازيل وباراجواي، الثلاثاء، بأن القاضي وافق على طلب من إنريكي فليتاس، الذي يقول إنه ابن سترويسنر.ويسعى فليتاس إلى إجراء اختبار الأبوة من أجل المطالبة بحصة من الميراث قيمتها 20 مليون دولار وكان سترويسنر توفي بالمنفى في البرازيل عام 2006.يشار إلى أن سترويسنر كانت له عدة علاقات خارج نطاق الزواج أثناء حياته وأنجب عددًا من الأبناء خارج زواجه.ووافقت ابنته، جراسيلا سترويسنر وهي المتلقية الوحيدة للميراث رسميًا، على إخراج الجثة.وتورط سترويسنر في أكثر من 900 جريمة قتل وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، ووفقا للجنة تقصي الحقائق في باراجواي التي تم تشكيلها بعد الإطاحة به، لم يتم العثور على جثث 425 شخصًا تم اختطافهم وقتلهم أثناء فترة توليه منصبه.