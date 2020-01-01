قبل عيد الأضحى.. تراجع ملحوظ فى أسعار الخضار

قال حاتم نجيب، عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرفة التجارية، إن هناك تراجعًا في الأسعار مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.وأضاف نجيب، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك وفرة من المعروض من المنتجات الغذائية في الأسواق مما تسبب في تراجع الأسعار.وأوضح أن بعض السلع شهدت تراجعًا مثل الطماطم حيث سجلت سعر 3.5 جنيه، فيما سجل سعر البطاطس نحو 3 جنيهات، وسجل سعر الباذنجان 2 جنيه.وأوضح عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرفة التجارية أن أسعار الخيار تراجعت حتى سعر 3 جنيهات، وسجل سعر الملوخية 3 جنيهات أيضًا.وأكد أن هناك تشديدات من قبل الغرف التجارية ومجلس الوزراء على تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا وكذلك توفير السلع دون زيادات.وأشار إلى أن هناك تواصل مع كافة منافذ البيع والشراء على مستوى الجمهورية للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية قبل حلول عيد الأضحى المبارك.