الحكومة البلغارية تنجو من تصويت حجب الثقة

واصل محتجون بلغاريون تحركاتهم الاحتجاجية بعد أن نجت الحكومة الائتلافية، بقيادة رئيس الوزراءبويكو بوريسوف، بسهولة من تصويت على حجب الثقة في البرلمان.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، تجمع المتظاهرون خارج البرلمان قبيل التصويت ولوحوا بعلم البلاد، قبل أن تتبدد آمالهم في هزيمة الحكومة.إلا أن المحتجين تعهدوا بمواصلة الاحتجاجات بإجراءات على مدى أسبوعين وتجديد المطالب لبوريسوف بالاستقالة وإجراء انتخابات جديدة.ويتهم المحتجون الائتلاف الحاكم، الموجود في السلطة منذ 2017، بالفساد وأن له علاقات مع طبقة رجال الأعمال الأثرياء من أصحاب النفوذ.وأيد 102 نائب فقط في البرلمان الذي يضم 240 عضوًا اقتراح سحب الثقة.