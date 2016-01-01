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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 9 عسكريين كولومبيين فى تحطم مروحية

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 03:42 ص
تحطم مروحية
تحطم مروحية
وكالات
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أعلن الجيش الكولومبي أنّ تسعة من جنوده قتلوا وأصيب ستّة آخرون بجروح، بينما لا يزال اثنان آخران في عداد المفقودين، إثر تحطّم مروحيّتهم في جنوب شرق البلاد خلال عملية ضدّ مقاتلين منشقّين عن فارك، حركة التمرّد السابقة التي أبرمت اتّفاق سلام مع كراكاس.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قالت رئاسة أركان الجيش في بيان إنّ المروحية وهي من طراز "بلاك هوك" تحطّمت في نهر إينيريدا بين مقاطتي جوافياري وفوبيس وكان على متنها 17 عسكريًا، "أصيب ستّة منهم بجروح وفُقد أثر 11 آخرون"، مشيرة إلى أنّ الجرحى نقلوا إلى العاصمة بوجوتا للعلاج، في حين بدأت عمليات البحث عن المفقودين.

وما لبث متحدّث باسم الجيش أن أعلن في رسالة إلى الإعلاميين العثور على جثث تسع من العسكريين المفقودين الـ11.

وقال المتحدّث "للأسف، عثرنا على جثث تسع من عناصرنا".

وفي حين لم يوضح بيان رئاسة الأركان ما إذا كان سقوط الطائرة ناجمًا عن حادث أم أنّها أُسقطت، أعرب الرئيس إيفان دوكي عن أسفه لهذا "الحادث" الذي وقع خلال "عمليات ضدّ خارجين على القانون".

وحركة "القوات المسلّحة الثورية الكولومبية" (فارك) كانت أكبر حركة تمرّد في كولومبيا، لكنّها وقّعت في 2016 اتفاق سلام مع الحكومة، غير أنّ قلّة من عناصرها رفضت إلقاء السلاح وانشقّت عن الميليشيا.

وبحسب الإستخبارات العسكرية فإن عدد هؤلاء المنشقّين يزيد عن 2300 عنصر يموّلون أنفسهم من تهريب المخدّرات وعمليات التعدين غير القانونية.

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