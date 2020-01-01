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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وزير الأوقاف يشيد بباسلة القوات المسلحة: الإرهاب وداعميه إلى زوال

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:31 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أميرة العناني
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أشاد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ببطولات قواتنا المسلحة الباسلة في مواجهة الإرهاب، وإحباطها للهجوم الإرهابي على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد شمال سيناء، مؤكدًا أن الإرهاب وداعميه إلى زوال، وأن هذه العمليات الجبانة لن تزيد قواتنا المسلحة والشعب المصري كله إلا قوة وصلابة في مواجهة قوى الشر والضلال.

ووجه وزير الأوقاف بخالص العزاء لقواتنا المسلحة الباسلة ولأسرة كل من الشهيدين، ويتوجه بالعزاء إلى الشعب المصري كله فمصاب جندي واحد هو مصاب للشعب المصري كله، فكلنا جيش مصر، سائلًا الله عز وجل أن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان، وأن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحمي البلاد والعباد من كل شر وسوء.

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