ندب مدير عام مستشفى بنى مزار لتولى منصب وكيل مديرية الصحة بالمنيا

قررت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، ندب الدكتور أسامه محمد دكروري، مدير عام مستشفي بني مزار المركزي، شمال محافظة المنيا، وكيلًا لمديرية الصحة والسكان بمحافظة المنيا، وذلك لمدة 3 أشهر، طبقًا للقرار رقم 479 لسنة 2020.يذكر أن القطاع الصحي بمحافظة المنيا، قد شهد طفرة كبيرة خلال 6 أعوام في مجال إعادة إحلال وتطوير وصيانة مباني المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة، إذ يجري العمل حاليًا في إنشاء وتطوير شامل لمستشفيات عامة ومركزية وهي: «العدوة، مغاغة، بني مزار، مطاي، ودير مواس، سما لوط، والتي تم الانتهاء من بنائها ويتم حاليًا تجهيزها بالأثاث والأجهزة تمهيدًا لافتتاحها، ملوي والتي تم الانتهاء من إعادة بنائها وتم افتتاحها بقرار استثنائي من وزارة الصحة وتخصيصها كمستشفي لعزل مرضي كورونا المستجد، نهاية شهر مارس من العام الحالي».وتضم محافظة المنيا 14 مستشفى مركزي وحميات وصدر مخصصة لعزل مرضى فيروس كورونا المستجد، بجانب مستشفى عزل ملوي، والتي تم افتتاحها بشكل استثنائي بقرار من وزارة الصحة وتخصيصها كمستشفي عزل آواخر شهر مارس من العام الحالي، حيث كانت أول مستشفى يتم تخصيصها لاستقبال المصابين بالفيروس.