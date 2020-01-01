نجوى إبراهيم: أم كلثوم وصفتنى بـ«العيلة».. وهكذا واجهت الموقف

كشفت الإعلامية نجوى إبراهيم، تفاصيل موقف تعرضت له قبل إجرائها حوارًا مع كوكب الشرق أم كلثوم.وقالت "نجوى"، خلال مشاركتها الإعلامى وائل الإبراشي، تقديم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة "الأولى" المصرية: "أول ما شفتني بصت عليّ وقالت البنت العيلة دي هي اللي هتعمل حوار معايا.. دي متعرفش تقول كلمتين على بعض"، مضيفة أنها حزنت بشدة وقتها، إلا أنها تعاملت معاها بلطف.وتابعت أنها كانت معجبة بشدة من كوكب الشرق وهو ما دفعها للقول لأم كلثوم: "ممكن أقول لحضرتك حاجة قالت قولى يا أختى.. فقلت ليها الفستان اللي لبساه مش تلفزيوني".وتابعت: "أم كلثوم قالتلي اختارى فستان يمشى مع التليفزيون.. ولما شفت الفساتين كانت أول مرة في حياتي أشوف البرندات، وبالفعل اخترت لها فستان مناسب وأجريت الحوار".وأكدت نجوى إبراهيم، أن السيدة أم كلثوم، أعجبت بأسلوبها فى الحوار، وأهدتها 4 صفائح تونة، وتابعت: "أعطتنى 4 علب تونة عندما ذهبت إلى منزلها بالزمالك لعرض صور الحوار عليها، العلبة الواحدة من صفيحة التونة تزن 6 أو 7 كيلو".