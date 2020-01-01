ارتفاع عدد ضحايا كورونا من أطباء المنيا إلى 5 حالات

ارتفع عدد وفيات أطباء المنيا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى خمسة أطباء بعد وفاة استشاري جراحة ومدير مستشفى العدوة شمالي المحافظة الأسبق.ونعت النقابة الفرعية لأطباء المنيا، في بيان لها، الدكتور ورداني حسن عيد، مؤكدين أنه انضم للضحايا المخلصين الذين وقفوا بقوة في وجه انتشار الفيروس وعلاج المصابين.وبوفاة طبيب اليوم، يرتفع عدد وفيات أطباء المنيا إلى خامس حالة، بعد أن توفي الدكتور سيد نادي أخصائي الحميات بمستشفي سمالوط داخل مستشفى العزل بملوي، والدكتور عماد حبيب استشاري الباطنة بمستشفى مغاغة، والدكتور محمود البطل استشاري النساء والتوليد بمستشفى مغاغة، والدكتور عاطف محمود سالم استشاري الجراحة العامة ومكافحة العدوى.يذكر أن محافظة المنيا تضم 14 مستشفى مركزيًا وحميات وصدر مخصص لعزل مرضى فيروس كورونا المستجد بجانب مستشفى عزل ملوي، والذي تم افتتاحه بشكل استثنائي بقرار من وزارة الصحة وتخصيصه كمستشفى عزل أواخر شهر مارس من العام الحالي، حيث كان أول مستشفى يتم تخصيصه لاستقبال المصابين بالفيروس.