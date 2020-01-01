مصرع شاب شنقًا داخل منزله ببورسعيد

وصل إلى مستشفى الزهور بمعرفة الأهالي جثة هامدة لشاب في العقد الثاني من العمر بإدعاء أنه وجد مشنوقًا داخل المنزل بمنطقة خالد بن الوليد في نطاق حي الزهور.استقبلت المستشفى المذكور محمد على مصطفى الذي يناهد من العمر ١٥ سنة، جثة هامدة، بعدما تم العثور عليه مشنوقًا بالمنزل في ظروف غامضة.وتم التحفظ على الجثة داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة والطب الشرعي للوقوف على ملابسات الواقعة لتحديد أسباب الوفاة.