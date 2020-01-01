أندريه زكى: ستبقى مصر صلبة عفية فى وجه الإرهاب الأسود

تثمن الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، الدور البطولي للقوات المسلحة في إحباط الهجوم الإرهابي الغادر، على إحدى الارتكازات الأمنية بمدينة بئر العبد بشمال سيناء.وقال الدكتور القس أندريه زكي، في بيان له: «نثمن الدور البطولي للقوات المسلحة ودروها في القضاء على جذور الإرهاب وإقتلاعه، كما نقدر تضحيات ودماء شهدائنا الأبطال من القوات المسلحة المصرية، والتي ستظل خالدة في ذاكرتنا الوطنية، وستبقى مصر صلبة عفية في وجه هذا الإرهاب الأسود، ولن تثنيها هذه المحاولات عن المضي في طريق التنمية والتقدم».وأضاف «زكي»: «نصلي إلى الله أن يمنح العزاء والصبر لأهل الشهداء، الذين قدموا أرواحهم فداءً لوطننا الغالي، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يمنح مصرنا العزيزة السلام والأمان».