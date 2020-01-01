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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نجوى إبراهيم تكشف عن أجرها كإعلامية للمرة الأولى

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 06:50 ص
نجوى إبراهيم
نجوى إبراهيم
سناء إسماعيل
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كشفت الإعلامية نجوى إبراهيم، عن الراتب الذى كانت تتلقاه نظير علمها في التليفزيون المصري، وهي في أوج شهرتها.

وقالت "نجوى"، خلال مشاركتها الإعلامي وائل الإبراشي، برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة "الأولى" المصرية: "أنا كنت مميزة شوية فكان راتبي 50 جنيهًا.. والباقي كان يأخذ 40 جنيهًا في الشهر.. وبقلظ كان بياخد 5 جنيهات".

وأضافت أنها تعتز بمهنتها كـ"مذيعة"، مشيرة إلى أنها ترفض لقب إعلامية، كونه مطاط بعض الشيء، متابعة: "أنا مهنتى مذيعة لأن الإعلامية كلمة مفتوحة أوى.. ودي مهنة محترمة جدًا.. أنا كنت بأخد 50 جنيهًا لأنى كنت مميزة وبقلظ راتبه 5 جنيهات".

وكشفت نجوى إبراهيم عن أن "بقلظ"، عندما اشتكى لها قلة راتبه وعدته أنها سوف تسعى لرفعه إلى 50 جنيهًا، "وهو ما حدث بالفعل"، مشيرة إلى أن المذيعات والمذيعين، كانوا لا يلقون بالًا للعائد المادى، بقدر العائد الأدبى والمعنوي والاجتماعي.

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