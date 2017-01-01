أمريكا تحذر من إجراءات تركيا شرق المتوسط: تزيد التوتر بالمنطقة

طالبت واشنطن الحكومة التركية بإلغاء كافة إجراءاتها بالقرب من جزيرة كاستيليريزو اليونانية.وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "الولايات المتحدة تدرك أن تركيا أصدرت تنبيه نافتكس للتنقيب في المياه المتنازع عليها شرقي البحر الأبيض المتوسط، ندعو السلطات التركية إلى وقف جميع خطط العمل وتجنب الخطوات التي قد تؤدي إلى زيادة التوترات في المنطقة".وعلى صعيد آخر قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "تركيا لا تخضع لإذن أحد فيما يخص سفن المسح الجيولوجي أو سفن التنقيب في شرقي المتوسط".وتنفذ تركيا منذ مايو 2019، أعمال تنقيب عن الغاز بـ"إذن" مما تسمى بـ شمال قبرص التركية (غير معترف بها دوليا)، في مياه المتوسط، وهى ما تعتبر جزءا من المنطقة الاقتصادية الخاصة بجمهورية قبرص المعترف بها دوليا.