رئيس الوزراء اليمنى: مصر أخرجتنا من عصور الظلام

قال معين عبدالملك، رئيس وزراء اليمن، إن عددًا من الدول وقفت إلى جانب اليمن في أزمته، على رأسها مصر، على الرغم من أنها ليست مانحة للأموال أو القروض، ولكنها مانحة للعلم والخبرات والتسهيلات التي تقدمها لقرابة مليوني مواطن يمني يقيمون على أرضها وهذه قيمة لا تقدر بثمن.وأضاف "عبدالملك"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمذاع عبر فضائية "ten": "الموضوع لا يقاس بملايين الدولارات ولكنه يقاس بالدعم الذي قدمته مصر لليمن، والرئيس السيسي أكد على الدعم ونقل الخبرات في كل المجالات التي تفوقت فيها مصر لليمن، لأن مصر استطاعت أن تحدث نقلة نوعية في ظل حكم الرئيس السيسي وحكومته".وتابع: "المملكة العربية السعودية حريصة أن يكون الجار مزدهر ومصدر استقرار والأساس أن يستعيد اليمن استقراره حتى تستطيع رؤوس الأموال الداخلية العودة من جديد".وأشار إلى أن "مصر أخرجت اليمن من عصور الظلام وساعدت في بناء الدولة الحديثة ليس فقط في ثورة 62، ونحن الآن في مرحلة ولادة جديدة ودعم عربي وموقف مصر واضح في وحدة اليمن واستقراره".وتابع: "نحاول الآن بعد اتفاق الرياض، ترتيب مرحلة تعافي تساعدنا على إنهاء الحرب بسبب الانقلاب الذي قام به الحوثيون والذي تسبب في نزاعات أهلية وصراعات مستمرة إلى الآن كجزء من التدخلات الإيرانية والتي دمرت عددًا من الدول العربية".واستطرد: "نحن في مرحلة فارقة ونسعى لدور مصيري ومهم في مرحلة التعافي والمملكة العربية السعودية تقوم بدور غير عادي في مساعدة اليمن نحن نبني الجيش اليمني من جديد"، مؤكدًا أن اليمن قوي وسيعود وستبقى الذكرى لمن ساعد في هذه الظروف ولمصر دور كبير في ذلك.