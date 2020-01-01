يوسف الحسينى: تحالف القائمة الوطنية سيكون ديناميكيًا وأكثر تعددية

كشف الإعلامي يوسف الحسيني، المتحدث الرسمي باسم قائمة من أجل مصر الانتخابية، تفاصيل انضمامه لحزب مستقبل وطن، قائلًا: «مستقبل وطن حالة جماعية يضم إيديولوجيات كثيرة مختلفة تستهدف خدمة الوطن على أرضية وطنية قوية».وقال «الحسيني»، خلال حواره مع خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «ON»، إن أبرز أسباب انضمانه لحزب مستقبل وطن، هو حالة التفاعل القوية من الحزب مع نبض الشارع المصري، مشيرًا إلى أن اليسار خرج منه مدارس كثيرة، وأفضلها فكرة الديمقراطية المجتمعية.وأضاف: «أن التحالف الوطني لقائمة من أجل مصر الانتخابية قادر على تحريك المياه الراكدة، وخلق حالة من التعددية في الآراء، فوجود 11 حزبًا، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب، سيخلق شكل ديناميكي وتعددي، وبالتالي سيضم المشهد أراء كثيرة جدًا، ونحن أمام مهمة صعبة لكن وصلنا لتوافق»