مقتل أحد كوادر حزب الله فى الغارات الإسرائيلية على سوريا

أعلن حزب الله اللبناني مقتل أحد كوادره في الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على سوريا، أمس الخميس.وهناك تخوفات لدى المنظومة الأمنية إسرائيلية من قيام حزب الله بالرد على مقتل أحد نشطائه في سوريا، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان».وقصف طيران الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق داخل سورية، في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، استهدف خلالها مواقع لتمركز القوات الإيرانية.وجاء القصف الإسرائيلي بعد نقل شحنة أسلحة جديدة تتضمن أنظمة دفاع جوي، من إيران إلى سوريا، وتوصيلها لمناطق تمركز القوات الإيرانية هناك، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.وتصدت منظومة الدفاع الجوي السوري، أمس الإثنين، إلى ضربات من الهجمات الإسرائيلية.