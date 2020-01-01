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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خبير عسكري: الإرهابيون فوجئوا برد فعل القوات المسلحة في بئر العبد

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:53 م
حادث بئر العبد
حادث بئر العبد
الشيماء زيدان
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قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن عملية القوات المسلحة في شمال سيناء التي أعلنت عنها قبل قليل، تؤكد دقتها وجاهزيتها، أمام عنصر المفاجأة.

وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الإرهابي هو من اختار المكان الذي يهاجم فيه، وحدد السلاح والتوقيت، وتخيل أنه سيفاجئ القوات المسلحة ويهاجمها، ولكنه تفاجأ برد الفعل من القوات المسلحة بإحباط مخططات هؤلاء الإرهابيين، مما جعلنا ننبهر جميعًا من سرعة ودقة أداء قواتنا.

وأشار، إلى أن الإرهاب يتم إدارته من أجندات خارجية جميعها تريد إحداث نوع من القلق في مصر، من إجهاد الشعب المصري والقوات المسلحة، لكن القوات المسلحة أكدت على استمرار جهودها في تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وأكد، أن كل اتجاه من الاتجاهات الإستراتيجية حدود الدولة المصرية له تجميع قتالي وتشكيل تعبوي قادر على حماية الإتجاه المختص به، يحمي الدولة ويؤمنها ولا يتحرك من مكانه، لذلك لا تضطر الدولة لنقل عسكري واحد من اتجاه إلى اتجاه آخر، وإذا اضطرت لإرسال عناصر أخرى لأي اتجاه، فإنها لديها احتياطي عسكري قادر على البدء في أي وقت.

وأعلنت القوات المسلحة المصرية، عن نجاحها في إحباط هجوم إرهابي على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء، والذي أدى إلى استشهاد اثنين من عناصر القوات المسلحة، وإصابة 4 آخرين، بينما تم مقتل 18 إرهابيًا وتدمير 4 عربات منها 3 عربات مفخخة.

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