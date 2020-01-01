«خريجي الأزهر» تشيد ببسالة القوات المسلحة في إحباط هجوم سيناء

أشادت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ببسالة القوات المسلحة في مكافحة التطرف والإرهاب في سيناء بعد إحباط هجوم إرهابي مساء الثلاثاء، على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء.وطالبت المنظمة، في بيان مساء الثلاثاء، بضرورة استمرار جهود قوات الأمن على كافة الأصعدة في مواجهة الإرهاب واقتلاع جذوره، مؤكدة أن التنظيمات الإرهابية لا ترعى حرمة لوطن أو دين.ووجّهت المنظمة، في بيانها، رسالة لعموم الشعب المصري بالالتفاف حول قواته المسلحة، التي يبذل أبناؤها أرواحهم فداء الوطن وأهله، ويسهرون على حمايته والدفاع عنه ضد أعدائه.وأكدت المنظمة أن هذه العمليات الغادرة لن تزعزع أمن مصر، أو تنال من استقرارها، إذ أن تأمين مصر وأهلها وعد من الله تعالى، حيث قال في كتابه: (ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين) [يوسف: ٩٩].وتقدمت المنظمة بخالص الدعاء إلى الله تعالى أن يجنّب مصر وأهلها لهيب الإرهاب والتطرف، وأن يحفظها سالمة من كل سوء.