«إرادة جيل»: أبطال القوات المسلحة لقنوا عناصر الإرهاب درسًا قاسيًا فى بئر العبد

وجه حزب إرادة جيل، التحية لرجال القوات المسلحة البواسل الذين تصدوا لعملية إرهابية في منطقة بئر العبد، ونجحوا في قتل ١٨ إرهابيًا، وتدمير ٣ عربات مفخخة.وأكد تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، أن يقظة وبسالة أبطال القوات المسلحة أسهمت في التصدي للعناصر الإرهابية وإفشال مخططهم في الهجوم على أحد الارتكازات الأمنية.وذكر رئيس حزب إرادة جيل، أن أبطال القوات المسلحة لقنوا عناصر الإرهاب درسًا قاسيًا، متمنيًا الشفاء للمصابين جراء هذة العملية، والمجد والخلود للشهيدين اللذين استشهدا أثناء التصدي للعناصر الإرهابية.