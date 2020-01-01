قناة لوجوس تبث الاجتماع الأسبوعى للأنبا يؤانس

بثت قناة "لوجوس" القبطية، مساء اليوم، فعاليات الاجتماع الأسبوعي للأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط "دون حضور".ويحرص الأنبا يؤانس على إلقاء عظة روحية أسبوعية لأقباط أسيوط من مقر المطرانية، عبر البث المباشر، كبديل عن تعليق الأنشطة الكنسية للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للاحتفال بصوم للسيدة العذراء مريم، في 7 أغسطس من كل عام، ويعتبر صوم السيدة العذراء مريم من الأصوام الدرجة الثانية للكنيسة.