اشتباكات عنيفة أمام منزل نتنياهو في تظاهرة «الأعلام السوداء»

وقعت اشتباكات عنيفة، بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي والمتظاهرين، في الاحتجاجات التي نُظمت أمام منزل بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال.ونظم آلاف الإسرائيلين تظاهرة من نشطاء الأعلام السوداء، وأصحاب المطاعم، أمام منزل نتنياهو، وبعدها اتجهوا إلى الكنيست، احتجاجا ضد فساد الحكومة وفشلها في إدارة أزمة كورونا، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".في السياق ذاته، قال متحدث جهاز الشرطة الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة: "نحن سمحنا باستمرار المظاهرات، لكننا نؤكد على ضرورة عدم الإخلال بالنظام العام".وأضاف المتحدث باسم شرطة الاحتلال، اليوم الثلاثاء، أنه تم اعتقال 6 متظاهرين بعد مهاجمتهم لعناصر الشرطة وافتعالهم للفوضى.ونظم الإسرائيليون عدة تظاهرت ضد الفساد الحكومي، والفشل ضد كورونا، كما طالبوا نتنياهو بالاستقالة.