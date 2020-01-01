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الثقافة

«ثقافة القليوبية» تناقش البناء الوجداني للإنسان

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:42 م
ثقافة القليوبية
ثقافة القليوبية
ايهاب مصطفى
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قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة القليوبية مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية.

وعقد بيت ثقافة القلج محاضرة بعنوان "البناء الوجداني للإنسان" تناولت البناء الوجداني أو التربية الوجدانية للإنسان وأنها تتعلق بالجانب العاطفي والشعوري لديه، وهو الجانب الذي يشكل سائر جوانب الشخصية الإنسانية المتكاملة، فالأحاسيس والمشاعر الكامنة فى أعماق الإنسان وما ينتج عنها من مشاعر سعادة وألم ومشاعر إيجابية أو سلبية، كل ذلك هو الذي يشكل الوجدان عند الإنسان فالتّربية الوجدانية أو البناء الوجداني هو الذي يعمل على تنمية هذه المشاعر والأحاسيس بالصورة الإيجابية التى تؤدي في النهاية إلى علاقة سوية مع البشر.

إلى جانب إقامة محاضرة نظرية عن البرامج الملحقة ببرنامج التشغيل windows xp، خاصة برنامج الرسام، كما نفذت مكتبة الموت ورشة تعليم كروشيه.

وفي سياق عروض الأونلاين، قدم بيت ثقافة شبين القناطر قراءة في "الاختراعات خلال قرنين" تأليف رالف ستين، ترجمة عبداللطيف أبوعرقوب، يتناول الكتاب معظم الإختراعات بدء من الفأس الحجرية حتى الثورة التكنولوجية والكم الهائل من الإختراعات خلال القرنين التاسع عشر والعشرون.

بينما أعدت مكتبة كفر عبيان ورشة حكي لقصّة "ذنب البقرة" بصوت الطفلة جاسي مايكل، وذلك في إطار اكتشاف ودعم مواهب الأطفال، كما نفذت مكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة ورشة لعمل حامل المصحف الشريف باستخدام خامات بسيطة جدا ومتوفرة إعداد أميرة وليد.

كما قدم بيت ثقافة سنديون مجموعة من رسومات الأطفال أصحاب المواهب، بجانب إقامة مكتبة باسوس لورشة قص ولصق لتعلم عمل نحلة عن طريق تجميع الأجزاء السابق قصها، واستمرارًا لاحتفالات ثورة يوليو المجيدة، أعد قصر ثقافة القناطر الخيرية مجلة مرئية تضمنت عدد من المعلومات حول الثورة وأسباب قيامها بطريقة سهلة ومبسطة للأطفال.

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