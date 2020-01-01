«صحة بنى سويف» تنعى كيميائية بعد وفاتها بكورونا

نعى الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم الثلاثاء، الكيميائية دعاء أحمد عبد الحافظ بالمعمل المشترك، والتي وافتها المنية عن عمر 28 عامًا متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.وفى سياق متصل، أعلنت مديرية الصحة ببني سويف، عن تعافي 4 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى الحميات عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.وأشار وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إلى متابعة محافظ بني سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا، لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولًا بأول، مؤكدًا على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدًا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.