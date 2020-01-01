«المعلمين» تثمن جهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب

ثمّنت هيئة مكتب نقابة المهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب الجهود المتواصلة التي تقوم بها القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب بشمال سيناء، وإحباط محاولة الهجوم الإرهابي على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد.وأكد نقيب المعلمين أن جموع الشعب المصري تقف خلف جيشها وقيادتها السياسية ضد قوى الشر في الداخل والخارج.ونعى الزناتى استشهاد اثنين من أبطال القوات المسلحة، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين الأربعة من قواتنا الباسلة أثناء قيامهم بأداء واجبهم الوطني.