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الثقافة

«غرس الأفكار الإيجابية في نفوس أطفالنا».. محاضرة بثقافة البحر الأحمر

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:39 م
محاضرة بثقافة البحر
محاضرة بثقافة البحر الأحمر
ايهاب مصطفى
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أقام بيت ثقافة القصير محاضرة بعنوان "غرس الأفكار الإيجابية فى نفوس أطفالنا" ألقتها ارسنوى منصور، موضحة أن القيم هي المنظومة الداخلية التي تزود الإنسان بالمعايير التي يميز بها بين الصواب والخطأ، والحسن والقبيح، والمقبول والمرفوض، وهي الدرع الواقية التي تحميه من الوقوع في الأخطاء أو الانزلاق في الشبهات والشهوات، وهي الدافع الذي يحثه على التحلي بالخير والفضيلة والسلوك القويم، وهي الرقيب الذي يدفعه للقيام بواجباته بفاعلية وإتقان.

إلى جانب ذلك أقام البيت محاضرة بعنوان "مهارات التعامل مع السائح في القطاعات السياحية" ألقاها أحمد ناجي موضحا أهمية وجود الوعى السياحي ونشر أخلاقيات السياحة بين طلاب المدارس، تعزيزًا للمساعي المبذولة لترسيخ مبادئ الوعي السياحي، ونشر أخلاقيات السياحة بين كافة شرائح المجتمع المصري للإلمام بمدى أهمية قطاع السياحة ودوره في دعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل جديدة كما يجب الحث على الابتعاد عن السلوكيات السلبية تجاه السائحين، والتحلي بالأخلاقيات والقيم الإيجابية في التعامل معهم.

كما عقد قصر ثقافة الغردقة محاضرة بعنوان "انجازات ثورة 23 يوليو 1952"‪ حاضرها جمال عبد العزيز بدوي، متحدثا عن أهم إنجازات الثورة ومنها استرداد الكرامة والاستقلال من أيدي المستعمرين وسقوط الحكم الملكي وقيام الجمهورية وتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الإقطاع وسيطرة رأس المال، كما نظم بيت ثقافة ابرق محاضرة "ثورة ٢٣ يوليو سلبياتها وإيجابياتها" قدمها عبد الله مبارك وتحدث عن أهم إنجازات الثورة ومنها مجانية التعليم وانتهاء الاحتلال وبناء السد العالى ومساعدة الدول العربية والأفريقية ضد المحتل.

كما قدم قصر ثقافة رأس غارب محاضرة أون لاين بعنوان "سحر البيان حلقة ٨" مع شاعر الفصحى الحسن عباس مسعود لإلقاء الضوء على مواطن السحر والجمال في اللغة العربية، كما ألقى فقرة شعرية وقصيدة بالفصحى.

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