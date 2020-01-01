رئيس وزراء اليمن: مناطق الحوثيين معزولة وكل المعلومات عنها منقولة

قال معين عبدالملك، رئيس وزراء اليمن، إن الإعلام لا يستطيع نقل أي صورة من منطقة الحوثيين فهي أشبه بسور معزول، ولا يمكن أن تتسرب منها أي صورة، وكل ما ينقله الإعلام عنهم هو كلام منقول.وأضاف، خلال لقائه في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمذاع عبر فضائية "ten": "أزمة كورونا أن الحوثيين كانوا يخشون الإبلاغ بأنهم مصابون بكورونا، لأنه كان يتم أخذهم من منازلهم دون أن يدري الشخص أين يذهب، وكذلك لا تستطيع العائلات أن تتسلم جثث ذويهم".وأكد أن الإعلام الحوثي لا ينقل الصورة الحقيقية والواقع لديهم مختلف، موضحًا أن الحكومة اليمنية أنشأت 14 مركزًا للعزل، واستوعبنا الموجة الأولى من فيروس كورونا.