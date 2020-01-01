الأنبا بولا يطلق الحلقة الأحدث من برنامج «معا نبني البيت»

أطلق الأنبا بولا مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطنطا، مساء اليوم الثلاثاء، الحلقة الأحدث من برنامج "معا نبني البيت" لتأهيل المقبلين على الزواج.ويناقش الأنبا خلال برنامج "معا نبني البيت" الأسبوعي، موضوعات تخص الأسرة المسيحية، والمشورة للمقبلين على الزواج.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للاحتفال بصوم السيدة العذراء مريم، في 7 أغسطس المقبل؛ ويعتبر صوم السيدة العذراء مريم من الأصوام الدرجة الثانية من أصوام الكنيسة.