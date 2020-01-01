لحظة استهداف العناصر التكفيرية في بئر العبد (فيديو)

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع على موقع «يوتيوب» فيديو للعملية التي استهدفت العناصر الإرهابية التي حاولت الهجوم على أحد الارتكازات الأمنية في منطقة «بئر العبد»، باستخدام 4 عربات وعدد من العناصر التكفيرية.وطاردت قوات التأمين للارتكاز الأمنى، بالتعاون مع القوات الجوية، العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل غير المأهولة، ما أسفر عن مقتل 18 فردًا تكفيريًا، منهم فرد يرتدي حزامًا ناسفًا، ودمرت 4 عربات منها 3 عربات مفخخة.ونتيجة للأعمال البطولية لقوات التأمين، استشهد اثنان من أبطال القوات المسلحة، وأصيب 4 آخرون أثناء قيامهم بأداء واجبهم الوطني.وتؤكد القوات المسلحة استمرار جهودها في تأمين جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة والقضاء على جذور الإرهاب واقتلاعه، وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.