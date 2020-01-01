ماكرون: سنحصل على 46 مليار دولار من صندوق التعافي الأوروبي

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إن بلاده ستحصل على 40 مليار يورو (46 مليار دولار) من صندوق التعافي الاقتصادي البالغة قيمته 750 مليار يورو، والذي أقره قادة الاتحاد الأوروبي في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.وأضاف ماكرون، أن اتفاق صندوق التعافي الأوروبي من تداعيات جائحة فيروس كورونا لن يكلف دافعي الضرائب في بلاده سنتا واحدا، لأن الاتفاق يتيح للاتحاد الأوروبي إمكانية فرض رسوم على "الشركات الكبرى واللاعبين الدوليين الذين لا يلعبون الكرة".وأشار الرئيس الفرنسي- بشكل محدد- إلى الضريبة على اللدائن وتجدد الجهود لفرض ضريبة رقمية على شركات التكنولوجيا العاملة في الاتحاد الأوروبي، وتوسيع نطاق الآلية المعدلة المرتبطة بالانبعاثات الكربونية.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ماكرون قوله، في مقابلة مع قناة "تي. إف1" التليفزيونية: "توصلنا إلى اتفاق تاريخي لقارتنا الأوروبية، إنها أهم لحظة في حياة قارتنا الأوروبية منذ إطلاق عملة اليورو".ووفقا للاتفاق الذي أقره قادة الاتحاد الأوربي، اليوم، سيتم إنشاء صندوق برأسمال 750 مليار يورو يتم تمويله من خلال طرح سندات لحساب الاتحاد الأوروبي، ويتم سدادها على مدى 30 عاما.وفي الوقت نفسه سيتم تقديم 390 مليار يورو من هذه الأموال لدول الاتحاد الأوروبي الأشد تضررا من الجائحة في صورة منح لا ترد، و360 مليار يورو في صورة قروض بفائدة منخفضة.ومن المنتظر استخدام نحو ثلث هذه الأموال لدعم مشروعات لمحاربة ظاهرة التغير المناخي في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.