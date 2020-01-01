جنوب سيناء تعلن إنشاء عدد من المشروعات لدعم العملية التعليمية

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الثلاثاء، عن نتائج لقائه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي عقد بمقر الوزارة بالقاهرة يوم 14 يوليو الماضي، لمناقشة احتياجات المحافظة من المشروعات التعليمية المطلوب تمويلها، بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، وأكرم النشار، مستشار الوزير للتخطيط الاستراتيجي والاستثمار والتطوير، ويسري سالم، مدير هيئة الأبنية التعليمية، والدكتورة إنجي مشهور، مساعد الوزير، ومحمد عقل، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.وقال المحافظ، إنه تمت الموافقة على إدراج عدة مشروعات في أول جلسة لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بعد عيد الأضحى، وتشمل إنشاء مدرسة مصرية يابانية بمدينة رأس سدر، ومشروع دمج مبنى الكنترولات والتصحيح ومبنى التطوير التكنولوجي، ومسرح الأنشطة المدرسية، ومشروع صيانة أربعة نماذج لاستراحات المعلمين بمدينتي رأس سدر وطور سيناء "النموذج المجمع".كما تشمل المشروعات إنشاء مدارس ببعض التجمعات البدوية، للقضاء على ظاهرة التسرب التعليمي بالمرحلة الإعدادية بقرى ووديان وتجمعات المحافظة، وهي مدرسة الإسباعية للتعليم الأساسي ومدرسة القديسة كاترين للتعليم الأساسي التابعتان لإدارة سانت كاترين التعليمية، ومدرسة سرابيت الخادم الابتدائية، ومدرسة الرملة الابتدائية، ومدرسة المعين الابتدائية بإدارة أبوزنيمة التعليمية، ومدرسة عرب حمدان التابعة لإدارة نويبع التعليمية، ومدرسة الرواهبية الابتدائية التابعة لإدارة دهب التعليمية.وتتضمن المشروعات توسعة وإحلال بعض المدارس، وهي مدرسة الفيروز للتعليم الأساسي بحي الفيروز بطور سيناء لخدمة المناطق المحرومة من الخدمة التعليمية، ومدرسة الرويسات للتعليم الأساسي التابعة لإدارة شرم الشيخ التعليمية "توسع وتعلية" لحل مشكلة الكثافات، ومدرسة وادي مجرح الابتدائية التابعة لإدارة نويبع التعليمية "إحلال كلي".وحول إنشاء مدرسة مصرية يابانية بمدينة رأس سدر، أوضح المحافظ، أنه تمت الموافقة على إحالة الموضوع لهيئة الأبنية التعليمية للتنسيق مع الجانب الياباني وإدراجها ضمن خطة إنشاء المدارس اليابانية على مستوى الجمهورية.وأضاف أنه تمت مناقشة إمكانية دعم محافظة جنوب سيناء بعدد من الفصول الذكية متعددة الاستخدامات، والتي سيتم استخدامها لدعم العملية التعليمية في المناطق النائية بالمحافظة، وتعد أحد الحلول التكنولوجية والهندسية التي ابتكرتها الوزارة للتخفيف من مشكلات الكثافة بالفصول وتحسين بيئة التعليم للمعلمين والطلاب، ومواجهة ظاهرة التسرب التعليمي، منوها بأنه تمت الموافقة على إمداد المحافظة بعدد سبعة فصول ذكية.