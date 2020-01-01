رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جنوب سيناء تعلن إنشاء عدد من المشروعات لدعم العملية التعليمية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:03 م
خالد فودة
خالد فودة
أ ش أ
طباعة
أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الثلاثاء، عن نتائج لقائه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي عقد بمقر الوزارة بالقاهرة يوم 14 يوليو الماضي، لمناقشة احتياجات المحافظة من المشروعات التعليمية المطلوب تمويلها، بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، وأكرم النشار، مستشار الوزير للتخطيط الاستراتيجي والاستثمار والتطوير، ويسري سالم، مدير هيئة الأبنية التعليمية، والدكتورة إنجي مشهور، مساعد الوزير، ومحمد عقل، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وقال المحافظ، إنه تمت الموافقة على إدراج عدة مشروعات في أول جلسة لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بعد عيد الأضحى، وتشمل إنشاء مدرسة مصرية يابانية بمدينة رأس سدر، ومشروع دمج مبنى الكنترولات والتصحيح ومبنى التطوير التكنولوجي، ومسرح الأنشطة المدرسية، ومشروع صيانة أربعة نماذج لاستراحات المعلمين بمدينتي رأس سدر وطور سيناء "النموذج المجمع".

كما تشمل المشروعات إنشاء مدارس ببعض التجمعات البدوية، للقضاء على ظاهرة التسرب التعليمي بالمرحلة الإعدادية بقرى ووديان وتجمعات المحافظة، وهي مدرسة الإسباعية للتعليم الأساسي ومدرسة القديسة كاترين للتعليم الأساسي التابعتان لإدارة سانت كاترين التعليمية، ومدرسة سرابيت الخادم الابتدائية، ومدرسة الرملة الابتدائية، ومدرسة المعين الابتدائية بإدارة أبوزنيمة التعليمية، ومدرسة عرب حمدان التابعة لإدارة نويبع التعليمية، ومدرسة الرواهبية الابتدائية التابعة لإدارة دهب التعليمية.

وتتضمن المشروعات توسعة وإحلال بعض المدارس، وهي مدرسة الفيروز للتعليم الأساسي بحي الفيروز بطور سيناء لخدمة المناطق المحرومة من الخدمة التعليمية، ومدرسة الرويسات للتعليم الأساسي التابعة لإدارة شرم الشيخ التعليمية "توسع وتعلية" لحل مشكلة الكثافات، ومدرسة وادي مجرح الابتدائية التابعة لإدارة نويبع التعليمية "إحلال كلي".

وحول إنشاء مدرسة مصرية يابانية بمدينة رأس سدر، أوضح المحافظ، أنه تمت الموافقة على إحالة الموضوع لهيئة الأبنية التعليمية للتنسيق مع الجانب الياباني وإدراجها ضمن خطة إنشاء المدارس اليابانية على مستوى الجمهورية.

وأضاف أنه تمت مناقشة إمكانية دعم محافظة جنوب سيناء بعدد من الفصول الذكية متعددة الاستخدامات، والتي سيتم استخدامها لدعم العملية التعليمية في المناطق النائية بالمحافظة، وتعد أحد الحلول التكنولوجية والهندسية التي ابتكرتها الوزارة للتخفيف من مشكلات الكثافة بالفصول وتحسين بيئة التعليم للمعلمين والطلاب، ومواجهة ظاهرة التسرب التعليمي، منوها بأنه تمت الموافقة على إمداد المحافظة بعدد سبعة فصول ذكية.

موضوعات متعلقة

مقتل 18 تكفيريا في إحباط هجوم إرهابي ببئر العبد.. واستشهاد 2 من أبطال الجيش

السيسي: رغبتنا صادقة لتحقيق تقدم في القضايا الخلافية بشأن سد النهضة

الرئاسة: أولوية لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

رسميا.. انطلاق الدراسة بالجامعات 17 أكتوبر بنظام «التعليم الهجين»

الصور

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

الأكثر قراءة

مقتل 18 تكفيريا في إحباط هجوم إرهابي ببئر العبد.. واستشهاد 2 من أبطال الجيش

رسميا.. انطلاق الدراسة بالجامعات 17 أكتوبر بنظام «التعليم الهجين»

لحظة استهداف العناصر التكفيرية في بئر العبد (فيديو)

وزير التعليم يحسم الجدل حول نظام الثانوية العام المقبل

إنفوجراف

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

أيام زمان

«قدّم أغنية تدعو للإلحاد».. القصة الكاملة لتكفير موسيقار الأجيال

هل شتم نجيب الريحاني؟.. عادل إمام يرد على اتهام خطير في حياته

مأساة فؤاد المهندس.. تلميذه الأول انقلب عليه ومدبولي خانه

"الأطباء قالوا :" معجزة طبية".. تفاصيل أسوأ 100 ساعة عاشتها أم كلثوم

نجم الساعة

«قدّم أغنية تدعو للإلحاد».. القصة الكاملة لتكفير موسيقار الأجيال

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

موعد تكبيرات عيد الأضحى ٢٠٢٠.. أول يوم في العيد الكبير ووقفة عرفات

تفاصيل مواعيد اختبار القدرات 2020

رسائل معايدة خاصة باقتراب عيد الأضحى 2020

كل ما تريد معرفته عن الملصق الإلكتروني للسيارات

مقالات الرأي
منى رجب
عبير موسى تحتفل بانتصاراتها على «إخوان تونس»
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. وسر نجاح المباحثات الإثيوبية
ثروت الخرباوي
مرافعات كتبت التاريخ
ماجد حبته
مصر الكبرى.. لا تعادى ولا تستعدى
المزيد

الثقافة

«ثقافة القليوبية» تناقش البناء الوجداني للإنسان

«غرس الأفكار الإيجابية في نفوس أطفالنا».. محاضرة بثقافة البحر الأحمر

الثقافة الأردنية تدعم إنشاء سوق للصناعات الثقافية الوطنية

«الثورة المعلوماتية ودورها في تنمية الطفل» ورشة تدريبية لقصور الثقافة