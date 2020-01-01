رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أحد أقارب نور كلش يزور أهل غريق شاطئ النخيل: «حاسس بيهم»

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:59 م
نور كلش
نور كلش
شيماء حمودة
طباعة
في مشاركة إنسانية، جاء سامي هنداوي، ابن خال "نور كلش" غريق مصيف بلطيم، بكفر الشيخ من بلدته إلى محافظة الإسكندرية في اليوم التالي من العثور على جثمانه وتشييع جنازته، قاصدا أهالي "شادي" آخر ضحايا الغرق بشاطىء النخيل والذي لم يتم العثور على جثمانه حتى الآن منذ 12 يوما مضت.

6 ساعات قضاها "هنداوي" برفقه أهل وأقارب شادي، على رمال شاطىء النخيل، بعد أن اطمئن على نور، وشيعت جنازته المهيبة بمسقط رأسه واستقر في مثواه الأخير معلقا: "القرار أنا اللي أخدته لإحساسي بألم وحزن أهل شادي"، ليتكرر المشهد مرتين الأول في بلطيم والثاني على شاطىء النخيل غرب الإسكندرية.

يقول "هنداوي"، إن المشهد الأليم الذي عايشناه ذاته يتكرر داخل شاطىء النخيل، فبعدما فقدنا الأمل تجدد مرة أخرى بالعثور على جثمان نور، وهي الرسالة التي رغبت في إيصالها إلى والد ووالدة وأهل شادي، ضحية النخيل المفقود بألا يفقدوا الأمل.

وأضاف "هنداوي"، أن شاطئ النخيل وضعه أصعب بكثير من بحر بلطيم فهو يحتاج إلى غطاسين ماهرين وليس سباحين عاديين، نظرا لكونه بحر مفتوح، أمواجه عالية ودواماته كثيرة، وهو ما يصعب محاولات البحث على الغطاسين المتطوعين طيلة الفترة الماضية، مكملا أنه بالدعاء المستمر وعدم انقطاع الأمل سيرتاح قلب أهالي شادي بالعثور على فقيدهم.

لم تكن زيارة ابن خال نور كلش الأخيرة، حيث أكد أن زيارته الإنسانية ستتجدد لأهالي "شادي" حتى يتم العثور على جثمانه المفقود.

ويواصل رجال قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الإسكندرية ومجموعة من الغواصين المتطوعين، عملهم في البحث عن جثمان شادي عبدالله عثمان زغمار، أحد غرقى شاطئ النخيل بالعجمي، الذي ما زال في مياه البحر منذ وقوع الحادث يوم الجمعة قبل الماضية، وخلال ذلك تم انتشال 11 جثة أخرى.


موضوعات متعلقة

مقتل 18 تكفيريا في إحباط هجوم إرهابي ببئر العبد.. واستشهاد 2 من أبطال الجيش

وزير التعليم يحسم الجدل حول نظام الثانوية العام المقبل

«مياه الشرب» عن المخالفين: «الدور جاى عليهم والقطر هيدوسهم»

موعد تكبيرات عيد الأضحى ٢٠٢٠.. أول يوم في العيد الكبير ووقفة عرفات

الصور

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

الأكثر قراءة

مقتل 18 تكفيريا في إحباط هجوم إرهابي ببئر العبد.. واستشهاد 2 من أبطال الجيش

رسميا.. انطلاق الدراسة بالجامعات 17 أكتوبر بنظام «التعليم الهجين»

لحظة استهداف العناصر التكفيرية في بئر العبد (فيديو)

وزير التعليم يحسم الجدل حول نظام الثانوية العام المقبل

إنفوجراف

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

أيام زمان

«قدّم أغنية تدعو للإلحاد».. القصة الكاملة لتكفير موسيقار الأجيال

هل شتم نجيب الريحاني؟.. عادل إمام يرد على اتهام خطير في حياته

مأساة فؤاد المهندس.. تلميذه الأول انقلب عليه ومدبولي خانه

"الأطباء قالوا :" معجزة طبية".. تفاصيل أسوأ 100 ساعة عاشتها أم كلثوم

نجم الساعة

«قدّم أغنية تدعو للإلحاد».. القصة الكاملة لتكفير موسيقار الأجيال

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

موعد تكبيرات عيد الأضحى ٢٠٢٠.. أول يوم في العيد الكبير ووقفة عرفات

تفاصيل مواعيد اختبار القدرات 2020

رسائل معايدة خاصة باقتراب عيد الأضحى 2020

كل ما تريد معرفته عن الملصق الإلكتروني للسيارات

مقالات الرأي
منى رجب
عبير موسى تحتفل بانتصاراتها على «إخوان تونس»
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. وسر نجاح المباحثات الإثيوبية
ثروت الخرباوي
مرافعات كتبت التاريخ
ماجد حبته
مصر الكبرى.. لا تعادى ولا تستعدى
المزيد

الثقافة

«ثقافة القليوبية» تناقش البناء الوجداني للإنسان

«غرس الأفكار الإيجابية في نفوس أطفالنا».. محاضرة بثقافة البحر الأحمر

الثقافة الأردنية تدعم إنشاء سوق للصناعات الثقافية الوطنية

«الثورة المعلوماتية ودورها في تنمية الطفل» ورشة تدريبية لقصور الثقافة