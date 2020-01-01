مقتل 18 تكفيريا في إحباط هجوم إرهابي ببئر العبد.. واستشهاد 2 من أبطال الجيش

أحبطت القوات المسلحة في شمال سيناء محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية في منطقة «بئر العبد» باستخدام 4 عربات وعدد من العناصر التكفيرية.







يأتي هذا في إطار الجهود المتواصلة التى تقوم بها القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب بشمال سيناء وتأمين جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

تفاصيل إحباط القوات المسلحة هجوم إرهابي ببئر العبد





وطاردت قوات التأمين للارتكاز الأمنى بالتعاون مع القوات الجوية العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل غير المأهولة، ما أسفر عن مقتل 18 فرداً تكفيرياً منهم فرد يرتدي حزاماً ناسفاً، ودمرت 4 عربات منها 3 عربات مفخخة.





ونتيجة للأعمال البطولية لقوات التأمين، استشهد اثنان من أبطال القوات المسلحة وأصيب 4 آخرين أثناء قيامهم بأداء واجبهم الوطني.





وتؤكد القوات المسلحة استمرار جهودها في تأمين جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة والقضاء على جذور الإرهاب واقتلاعه وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.