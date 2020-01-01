وزير التعليم العالي: لقاح أكسفورد الأكثر فاعلية لمواجهة كورونا

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك تجارب واعدة على لقاح أكسفورد ضد فيروس كورونا.وأضاف، في تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه عند الانتهاء من اختبار اللقاحات على الحيوانات يتم بعد ذلك اختبارها على الإنسان لإثبات مدى فاعليته.وأكد أن لقاح أكسفورد يؤكد مع مرور الوقت أنه الأقرب والأكثر فاعلية لمواجهة كورونا بعدما تمت تجربته على الآلاف والنتائج كانت جيدة.وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن المركز القومي للبحوث يجري أبحاث على لقاحات كورونا داخليا وخارجيا، مؤكدا أن أعداد الإصابات بكورونا في مصر في انخفاض مستمر.