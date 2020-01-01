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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

منى الشبراوي: نصطف خلف السيسي للدفاع عن الأمن القومي للبلاد

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:40 م
النائب منى الشبراوي
النائب منى الشبراوي
محمد الشريف
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ثمّنت النائب منى الشبراوي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، موافقة مجلس النواب على إرسال بعض عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج البلاد للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال من جانب ميليشيات إجرامية مسلحة أو عناصر إرهابية الأجنبية لحين انتهاء مهمة القوات.

وقالت النائبة في بيان مساء اليوم الثلاثاء، إن قرار مجلس النواب تاريخي ويؤكد أن جميع الأعضاء على قدر المسئولية الملقاة على عاتقهم خاصة في تلك الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد والتهديدات التي تحيط بالدولة المصرية من جميع الاتجاهات؛ علاوة على أن هذه الموافقة تُمثل استجابة فورية لزعماء القبائل والبرلمان الليبي المنتخب الذي فوض الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية الأمن القومي الليبي من تدخلال الفاشي العثماني رجب طيب أردوغان.

وأكدت "الشبراوي"، أن القوات المسلحة المصرية بفضل عزيمتها وإرادتها وإخلاصها قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس أو الإضرار بأمن الدولة المصرية وأي خطر أو تهديد من الممكن أن يتعرض له أمن البلاد القومي؛ فضلًا عن قدرتها على التصدي للميليشيات الإجرامية المسلحة ومرتزقة الفاشي العثماني أردوغان راعي الإرهاب في العالم والذي يستهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة خاصة من الناحية الغربية.

وأوضحت أنه لا يخفى على أحد تدخلات الفاشي العثماني في المنطقة وخاصة في دولة ليبيا الشقيقة والتي يستهدف أردوغان أن يجعلها مثل سوريا والعراق ويستهدف سرقة ثروات ومقدرات الشعب الليبي الشقيق، موضحة أن التدخل التركي في الشأن الليبي عبارة عن احتلال عثماني جديد، مطالبة جميع الدول العربية بمساندة الموقف المصري المشرّف لمنع انتشار الإرهابيين والمرتزقة داخل المنطقة العربية والقضاء عليهم نهائيًا حتى ينعم الوطن العربي بالأمن والاستقرار.

وأكدت على أن الشعب المصري العظيم يقف صفًا واحدًا ويصطف خلف الرئيس السيسي وخلف قواتنا المسلحة الباسلة بلا أدنى مواربة وبلا أي حسابات سوى ما تمليه المصلحة العليا للوطن على أبنائه الشرفاء فيما يراه مناسبًا وفي اتخاذ ما يلزم من أجل الحفاظ على الأمن القومي المصري والليبي، مطالبة أبناء مصر في الداخل والخارج بالتصدي لكل من سولت له نفسه المساس أو الإضرار باسم مصر أو جيش مصر وضرورة الالتفاف والاصطفاف حول الوطن في تلك الظروف العصيبة التي تستلزم دعم ومساندة جموع الشعب المصري العظيم.

ولفتت إلى أن الحياد في قضايا الوطن وبخاصة وقت الشدائد خيانة للوطن، مطالبة الجميع بالتكاتف والاصطفاف خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة للحفاظ على الأمن القومي المصري والليبي، مؤكدة أن القوات المسلحة المصرية تظل دائمًا وأبدًا الحصن والسند الدائم لجموع المصريين.

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