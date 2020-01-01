التعليم العالى: يومان حضور لطلاب الكليات النظرية بالعام الدراسى الجديد

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن شكل العملية التعلمية سيتغير جذريًا بعد أزمة كورونا، وسيتم استغلال ما حدث إيجابيًا، حيث تم اعتماد نماذج التعليم الهجين، وتم الاتفاق على تعديل اللوائح الداخية بالكليات والمعاهد، بحيث يمكن لطلاب الكليات النظرية الذهاب للجامعة يومين فى الأسبوع وباقي الأيام يكون التعليم أونلاين.وقال خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن الدولة وفرت التدابير المالية، وكل الجامعات المصرية ستصبح ذكية خلال أقل من عامين، والبنية المعلوماتية التحتية ستكون على أعلى مستوى، بحيث يختلف التعليم ما بعد كورونا عن التعليم النمطى الذى اعتدنا عليه، مستطردًا: "يومان فقط لطلاب الكليات النظرية خلال العام الدراسي الجديد".وأشار الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إلى أن 420 ألف طالب بالسنوات النهائية بالجامعات أدوا الامتحانات بانتظام كامل.