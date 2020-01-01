الاتصالات: ٧.٥٣ مليون مشترك بالإنترنت الأرضي خلال مارس الماضي

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن عدد مشتركي الإنترنت الأرضي ADSL سجل نحو ٧.٥٣ مليون مشترك بنهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو ٦.٨٢ مليون مشترك خلال نفس الفترة عام ٢٠١٩ بزيادة قدرها ٧١٠ آلاف مشترك جديد خلال عام، في حين سجل نحو ٧.٣٤ مليون مشترك في فبراير الماضي، ونحو ٧.٢٣ مليون مشترك في يناير الماضي بزيادة خلال الربع الأول للعام الجاري بنحو ٣٠٠ ألف مشترك.وأكد التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن إجمالي السعة الدولية للإنترنت بلغت نحو ٢.٥٦ تريليون نبضة في الثانية، منها ١.٩٥ تريليون نبضة في الثانية مستخدمة داخل ونحو ٢٥٦.٦ مليار نبضة مستخدمة خارج، مقابل نحو ٢٤.٩١ تريليون نبضة في الثانية نهاية يوليو ٢٠١٩.كان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات أكد زيادة الأحمال على شبكة الإنترنت والضغط على البنية المعلوماتية، بسبب تداعيات فيرس كورونا المستجد خلال النصف الأول للعام الجاري.وأكد الوزير أن الدولة استثمرت نحو ٣٠ مليار جنيه خلال عام ٢٠١٩ لرفع كفاءة الانترنت، حيث بلغ متوسط سرعات الإنترنت ٣٠ ميجاوات، واحتلت مصر المركز الثاني في إفريقيا.