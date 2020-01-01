البابا تواضروس عن ثورة يوليو: جسدت تطلعات الشعب المصري نحو الحرية
الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:37 م
مونيكا جرجسطباعة
هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني؛ بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى ثورة يوليو.
وقال البابا تواضروس الثاني في برقية تهنئته: بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أتقدم لسيادتكم وللشعب المصري العظيم ولكافة القوى الوطنية بخالص التهنئة في ذكرى ثورة يوليو المجيدة.
وأضاف: تلك الثورة التي جسدت تطلعات الشعب المصري نحو الحرية والكرامة والاستقلال؛ والتي لا نزال نستكملها الآن، رغم كل التحديات الداخلية والخارجية التي يمر بها وطننا الغالي.
وتابع: حتى تصبح مصر واحة للحرية والسلام ورمزًا للتقدم والتنوير فى العالم أجمع؛ دمتم في سلامٍ ودامت بلادنا في وحدة ونماء وبركة، بفضل جهود أبنائها المخلصين.
وقال البابا تواضروس الثاني في برقية تهنئته: بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أتقدم لسيادتكم وللشعب المصري العظيم ولكافة القوى الوطنية بخالص التهنئة في ذكرى ثورة يوليو المجيدة.
وأضاف: تلك الثورة التي جسدت تطلعات الشعب المصري نحو الحرية والكرامة والاستقلال؛ والتي لا نزال نستكملها الآن، رغم كل التحديات الداخلية والخارجية التي يمر بها وطننا الغالي.
وتابع: حتى تصبح مصر واحة للحرية والسلام ورمزًا للتقدم والتنوير فى العالم أجمع؛ دمتم في سلامٍ ودامت بلادنا في وحدة ونماء وبركة، بفضل جهود أبنائها المخلصين.