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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس عن ثورة يوليو: جسدت تطلعات الشعب المصري نحو الحرية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:37 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
مونيكا جرجس
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هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني؛ بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى ثورة يوليو.

وقال البابا تواضروس الثاني في برقية تهنئته: بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أتقدم لسيادتكم وللشعب المصري العظيم ولكافة القوى الوطنية بخالص التهنئة في ذكرى ثورة يوليو المجيدة.

وأضاف: تلك الثورة التي جسدت تطلعات الشعب المصري نحو الحرية والكرامة والاستقلال؛ والتي لا نزال نستكملها الآن، رغم كل التحديات الداخلية والخارجية التي يمر بها وطننا الغالي.

وتابع: حتى تصبح مصر واحة للحرية والسلام ورمزًا للتقدم والتنوير فى العالم أجمع؛ دمتم في سلامٍ ودامت بلادنا في وحدة ونماء وبركة، بفضل جهود أبنائها المخلصين.

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