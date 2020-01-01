البابا تواضروس عن ثورة يوليو: جسدت تطلعات الشعب المصري نحو الحرية

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني؛ بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى ثورة يوليو.وقال البابا تواضروس الثاني في برقية تهنئته: بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أتقدم لسيادتكم وللشعب المصري العظيم ولكافة القوى الوطنية بخالص التهنئة في ذكرى ثورة يوليو المجيدة.وأضاف: تلك الثورة التي جسدت تطلعات الشعب المصري نحو الحرية والكرامة والاستقلال؛ والتي لا نزال نستكملها الآن، رغم كل التحديات الداخلية والخارجية التي يمر بها وطننا الغالي.وتابع: حتى تصبح مصر واحة للحرية والسلام ورمزًا للتقدم والتنوير فى العالم أجمع؛ دمتم في سلامٍ ودامت بلادنا في وحدة ونماء وبركة، بفضل جهود أبنائها المخلصين.