في أول ظهور.. الملك سلمان يترأس اجتماع مجلس الوزراء من المستشفى

ترأس العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، جلسة لمجلس الوزراء عبر الفيديو كونفرانس من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.ووجه خادم الحرمين الشريفين، بالشكر والحمد لله أن منّ عليه بالصحة والعافية، إثر الفحوصات التي أجريت له جراء التهاب في المرارة، معربًا عن تقديره لكل من سأل عنه للاطمئنان على صحته، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".وأشارت الوكالة إلى أن الاجتماع بحث العديد من القضايا المحلية والدولية، كما اعتمد بعض الاتفاقيات مع الدول الأجنبية.ويعد هذا أول اجتماع يرأسه الملك سلمان، بعد نقله إلى المستشفى بالرياض لإجراء فحوصات طبية إثر التهاب بالمرارة وفقا للديوان الملكي.